Urgente: Alta Floresta registra 23 casos de Coronavírus e 1 óbito durante esta terça-feira (01)

Faleceu em Porto Velho, a senhora Antônia Maria da Silva, moradora do bairro Liberdade, Alta Floresta D’Oeste.

A morte aconteceu em uma Unidade de Terapia Intensiva UTI, nesta terça-feira (01), onde a mesma estava internada, sendo o décimo óbito por COVID-19 no município.

A paciente do sexo feminino de 80 anos, testou positivo por exame PCR, liberado dia 29/08, quando estava internada no Hospital Municipal desde do dia 23/08 e foi transferida para a UTI em Porto Velho dia 28/08. Segundo informações do Setor Epidemiológico, no sistema está sem comorbidades, isso significa que a mesma não tinha problemas de saúde, apenas idade avançada.

Fonte Decom