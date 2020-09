Alta Floresta: Brigada Municipal e Policia Militar combatem mais um incêndio na Zona Rural

Um caminhoneiro registrou de dentro da boleia de seu caminhão o momento em que um forte tornado atinge a região Meio-Oeste de Santa Catarina, mais precisamente no município de Tangará.

O profissional estava estacionado dentro de um posto de combustíveis, e acabou ficando preso no interior da cabine, aterrorizado pelos fortes ventos do lado exterior.

A força foi tamanha que chegou a tombar o veículo, momento em que o homem começa a rezar em desespero.

De acordo com a MetSul Meteorologia, este vídeo é um dos mais impressionantes já registrados em território brasileiro, em se tratando de um tornado.

“É um registro extremamente raro, porque foi feito de dentro de um tornado por uma pessoa que sobreviveu. O vento já tinha força destrutiva antes mesmo da chegada do tornado, mas no momento em que o redemoinho arrasador de vento chega, a força do vento é arrasadora”, destacou em seu site institucional.

Especialistas mostram admiração com as imagens

O meteorologista e professor da UFSM-RS (Universidade Federal de Santa Maria) Ernani Nascimento, uma das maiores autoridades brasileiras no estudo e pesquisa de fenômenos climáticos, afirma que nunca havia visto um vídeo tão impressionante como este, registrado em solo brasileiro.

Imagens semelhantes, também registradas por um motorista carreteiro, mostram um tornado que atingiu uma rodovia de Coxilha (RS) em junho de 2018. Apesar das imagens daquela época também terem sido impressionantes, a gravação é interrompida no momento em que a carreta tomba. Já no caso do caminhoneiro de Tangará, há o prosseguimento das filmagens mesmo após o veículo ser arrastado pelos fortes ventos.