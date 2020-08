Requerimento de pedido de outorga de direito de uso de água de Reginaldo Aparecido Luiz Alves

A (o) REGINALDO APARECIDO LUIZ ALVES, residente e domiciliado na linha 42,5 Km 17 Lote 152-c Gleba Bom Princípio, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO, portador do CPF/MF- 420.161.262-72, torna público que requereu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 31/08/2020, os pedidos de RENOVAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, para fins de Cafeicultura no seguinte local, linha 42,5 km 17 lote 152-C Gleba Bom Princípio, com as seguintes Coordenadas geográficas, Latitude SUL. 11º06’59” e Longitude W 62º01’19,06”

Alta Floresta D´Oeste – RO 31 de agosto de 2020

REGINALDO APARECIDO LUIZ ALVES

CPF/MF- 420.161.262-72

Proprietário