Morador de Alto Alegre dos Parecis vem a óbito em grave acidente na RO 383/ vídeo

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Ceará com a Avenida Isaura Kwirant, este foi o nono acidente registrado em menos de trinta dias em Alta Floresta D´Oeste.

Na manhã desta quinta-feira (27) por volta das 10h20, mais um acidente de trânsito foi registrado em Alta Floresta D´Oeste (RO), desta vez, no cruzamento da Rua Ceará com a Avenida Isaura Kwirant, no Bairro Santa Felicidade.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, um automóvel FIAT/FIORINO, trafegava pela Rua Ceará, quando no cruzamento com a Av. Isaura Kwirant acabou sendo colhido por uma motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, que era conduzida por um homem de 60 anos, e acabou avançando a via preferencial.

Com o impacto, o condutor da motocicleta Honda NXR, sofreu escoriações pelo corpo, e foi socorrido até o HPS Municipal.

O condutor do automóvel FIAT/FIORINO nada sofreu.

Policia Militar se fez presente, onde efetuou o registro do acidente.

