Alta Floresta: PM e Polícia Civil apreendem drogas durante cumprimento de busca e apreensão

Policiais Militares da 2ª Companhia com apoio de Policiais Civis de Alta Floresta deram cumprimento, neste sábado (29), ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do município de Alta Floresta D´Oeste para efetuar revista na casa de Jovem de 31 anos. Durante a revista no imóvel, os policiais apreenderam drogas. Assim, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A busca se deu através de informações que o acusado estaria comercializando drogas em sua residência localizada na Av. Amapá no bairro Santa Felicidade.

Ao chegar no local os policiais encontraram um usuário saindo da residência do jovem e com ele foi localizado uma porção de droga.

A ação policial foi deflagrada pela Polícia Militar e Policia Civil, na residência foram apreendidos dois invólucros com diversas parangas de substância de entorpecentes aparentando ser do tipo Pasta Base de cocaína, encontradas em diversos compartimentos da residência, um dos invólucros o acusado ainda tentou jogar no vaso sanitário.

Além da droga, foi apreendido a quantia de R$ 2.196,00 reais que estava localizada em um dos quartos.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia para realização do fragrante.

Fonte: www.190online.com