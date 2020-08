TRÁGICO – Jovem cai de cavalo e morre após quebrar o pescoço em Costa Marques – Rondônia

Uma residência de madeira foi completamente destruída por fogo na Avenida Nata, Bairro Centenário em Rolim de Moura.

Segundo informações a casa que pertence a um carroceiro pegou fogo de repente, por se tratar de casa de madeira, o fogo propagou muito rápido.

No momento do incêndio havia apenas o filho do proprietário da casa que é um rapaz e seu irmão estavam na casa, mas, graças a Deus não se machucou, mas, a família perdeu tudo dentro.

A causa do incêndio e desconhecida e a equipe do corpo de bombeiros foi acionada e compareceu ao local,e conteve as chamas evitando que queimasse uma casinha ao lado.

Fonte: Rondônia News