Mais de 30 ônibus são entregues às escolas estaduais para transporte e intercâmbio turístico em Rondônia

Rondônia teve o melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de todos os tempos, em 2019, e mesmo nesse ano de pandemia do coronavírus, com suspensão das aulas, os investimentos na educação avançam com aquisição de equipamentos, reativação de laboratórios, reformas das escolas e, na manhã desta sexta-feira (28), a entrega pelo Governo de Rondônia de 33 ônibus para o transporte escolar rural e quatro rodoviários para atender projetos educacionais como, por exemplo, a visita dos estudantes a pontos históricos e turísticos do Estado.

A solenidade de entrega ocorreu na escola Lydia Jhonson de Macedo, em Porto Velho. Os veículos foram adquiridos com recurso próprio do Governo de R$ 9,874.350, possuem acessibilidade, conforto e ocupam um papel essencial no processo de aprendizagem tanto por proporcionar acesso à educação aos alunos, que moram em áreas rurais e periféricas, quanto por permitir o deslocamento de alunos para aulas em ambientes fora da escola.

Dos quatro ônibus rodoviários que vão ser direcionados para as atividades de intercâmbio, dois são para Porto Velho, um para Ji-Paraná e outro para Vilhena. Para o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, garantir o transporte para que os alunos possam conhecer na prática a geografia e história de Rondônia era um sonho que foi possível através do Planejamento Estratégico.

”Nós estamos trabalhando com planejamento estratégico de tal forma que todas as secretárias e superintendências tem missões pré-definidas para atender anseio da sociedade, e conseguimos chegar até esse momento da entrega dos ônibus escolares, graças ao empenho do professor Suamy e de toda a equipe da educação, e também transporte e patrimônio”, assinala o governador.

Marcos Rocha conta que essa era uma das nossas preocupações do governo conseguir ônibus rodoviários para passeios de estudo que os alunos necessitam fazer. ”É a chance de fazer com que nossos alunos se desenvolverem culturalmente. Quando eles falarem, por exemplo, do Forte Príncipe da Beira, não vão só lembrar do que viram no livro, mas de ter conhecido a estrutura, isso fortalece o aprendizado, e isso para a gente é muito importante’’, considera o governador.

Já os ônibus para o transporte escolar rural serão distribuídos para Coordenações Regionais de Educação (CREs) de Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Machadinho do Oeste, Cacoal, Espigão do Oeste, Cerejeiras, Extrema, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Vilhena.

A aquisição dos veículos tanto rodoviários como de transporte escolar rural é considerada pelo secretário de Estado da Educação (Seduc), Suamy Vivecananda, uma iniciativa essencial para garantir que os estudantes estejam nos seus devidos lugares que são as salas de aula e também para que possam visitar os pontos históricos do Estado.

”Esse é um momento de cidadania, pois beneficia os alunos de lugares rurais distantes, distritos, e também das periferias, além de levar os alunos a conhecerem e valorizarem Rondônia através do intercâmbio. Foi preciso criar condições através de planejamento estratégico para ter o recurso e fazer as aquisições”, disse o secretário.

Para a coordenadora regional de Educação, em Porto Velho, Ana Cristina Leandro, os alunos terão uma melhor assistência através do uso de veículos novos. ‘‘Nós temos peculiaridades em cada município, e com esses ônibus os nossos alunos que moram em linhas rurais serão melhor assistidos. Tem alunos que moram muito distante da escola e se não tivesse o transporte escolar não conseguiriam estudar’’. A diretora da escola Lydia Jhonson de Macedo, Débora Macedo de Oliveira, destacou que é com alegria que a comunidade escolar recebe os veículos. ”Isso é maravilhoso, porque os alunos dependem desse transporte para estudar”, afirma. O governador ainda destacou que a população pode contribuir com ideias, inclusive para a Educação, através das redes sociais que possam ser inclusas no planejamento.”Eu tenho recebido sugestões pelo Facebook e Instagram, e a gente trabalha para colocar no planejamento e assim unidos faremos nosso Estado progredir”.