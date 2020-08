Alta Floresta registra mais 7 casos de COVID-19 e chega a 500 casos positivos no município (28)

Nesta quinta-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 53.805

Pacientes recuperados – 45.222 (84,0%)

Casos ativos – 7.474 (13,09)

Óbitos – 1.109 (2,1%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 247

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1

Pacientes internados na Rede Privada – 88

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 63

Total de pacientes internados – 399

Testes Realizados – 162.665

Aguardando resultados do Lacen – 679



No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (27 de agosto), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/08/2020 MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS Porto Velho 26.546 22.100 636 Ariquemes 4.325 3.637 71 Guajará-Mirim 2.711 2.523 82 Vilhena 2.667 2.290 36 Ji-Paraná 1.954 1.603 42 Cacoal 1.666 1.542 22 Jaru 1.504 1.285 22 Rolim de Moura 1.220 1.051 16 Candeias do Jamari 1.169 1.047 21 Machadinho D’Oeste 839 564 6 São Miguel do Guaporé 838 790 16 Nova Mamoré 810 718 6 Ouro Preto do Oeste 717 522 17 Pimenta Bueno 526 456 10 Buritis 501 418 8 Alta Floresta D’Oeste 491 405 9 Chupinguaia 473 127 4 Espigão D’Oeste 447 415 8 Presidente Médici 396 316 3 Itapuã do Oeste 343 308 6 Alto Paraíso 281 227 5 Nova Brasilândia D’Oeste 263 224 2 Cujubim 245 209 6 Monte Negro 200 175 3 Costa Marques 189 152 3 Cerejeiras 187 162 6 Alto Alegre dos Parecis 163 153 4 Pimenteiras do Oeste 160 140 4 São Francisco do Guaporé 149 137 2 Urupá 140 111 2 Campo Novo de Rondônia 132 99 5 Nova União 131 106 2 Vale do Anari 128 98 1 Seringueiras 113 104 0 Colorado do Oeste 107 101 0 Alvorada D’Oeste 106 72 5 Rio Crespo 104 87 0 Santa Luzia D’Oeste 95 88 1 Theobroma 93 92 0 Mirante da Serra 90 79 3 Governador Jorge Teixeira 84 66 0 São Felipe D’Oeste 76 72 1 Vale do Paraíso 76 71 2 Cabixi 74 66 4 Cacaulândia 73 60 0 Novo Horizonte do Oeste 50 42 1 Castanheiras 49 28 0 Corumbiara 30 23 3 Teixeirópolis 23 16 1 Ministro Andreazza 19 16 1 Parecis 16 15 1 Primavera de Rondônia 16 14 0 Rondônia 53.805 45.222 1.109

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 252 2 Ariquemes 48 0 Guajará-Mirim 19 0 Vilhena 31 1 Ji-Paraná 117 1 Cacoal 56 0 Jaru 12 0 Rolim de Moura 5 0 Candeias do Jamari 1 0 Machadinho D’Oeste 35 1 São Miguel do Guaporé 5 0 Nova Mamoré 23 0 Ouro Preto do Oeste 5 0 Pimenta Bueno 0 0 Buritis 0 0 Alta Floresta D’Oeste 7 1 Chupinguaia 7 0 Espigão D’Oeste 4 0 Presidente Médici 17 0 Itapuã do Oeste 0 0 Alto Paraíso 8 0 Nova Brasilândia D’Oeste 1 0 Cujubim 4 0 Monte Negro 0 0 Costa Marques 10 1 Cerejeiras 1 0 Alto Alegre dos Parecis 0 0 Pimenteiras do Oeste 2 0 São Francisco do Guaporé 4 0 Urupá 2 0 Campo Novo de Rondônia 0 0 Nova União 0 0 Vale do Anari 0 0 Seringueiras 1 0 Colorado do Oeste 0 0 Alvorada D’Oeste 0 0 Rio Crespo 2 0 Santa Luzia D’Oeste 1 1 Theobroma 1 0 Mirante da Serra 2 0 Governador Jorge Teixeira 0 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Vale do Paraíso 0 0 Cabixi 0 0 Cacaulândia 0 0 Novo Horizonte do Oeste 1 0 Castanheiras 1 0 Corumbiara 0 1 Teixeirópolis 1 0 Ministro Andreazza 0 0 Parecis 0 0 Primavera de Rondônia 0 0 Rondônia 686 9

Hoje (27) foram registrados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 85 anos e um homem de 83 anos de idade; um homem de 59 anos do município de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 56 anos de Corumbiara; uma mulher de 69 anos de Costa Marques; um homem de 59 anos de Ji-Paraná; um homem de 53 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 72 anos de Santa Luzia D’Oeste e um homem de 84 anos do município de Vilhena.

Hoje foram contabilizados 10 óbitos, no entanto foi retirado um caso de óbito duplicado do município de porto velho.

OBSERVAÇÕES

Os dados diários podem sofrer alterações; Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte; Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.