Mulher que tentou matar a mãe à tiros é encontrada morta no presídio feminino de Porto Velho

Uma briga entre irmãos quase acabou em morte, neste domingo (23), em Alta Floresta D´Oeste, na Lh 144 km 50.

Segundo a PM, foram acionados no Hospital Público Municipal após um homem ser esfaqueado pelo próprio irmão, dentro de casa.

A agressão aconteceu durante uma discussão entre os dois e a cunhada.

Segundo consta no Boletim de ocorrência, no auge da briga, um dos irmãos sacou uma faca e tentou golpear a cunhada. Foi então que para defender sua esposa seu irmão entrou na frente e foi atingido bruscamente com cinco facadas no corpo, sendo uma na região no tórax e outra posterior.

O suspeito da tentativa de homicídio tomou rumo ignorado após o acontecido.

A vítima do esfaqueamento, devido a gravidade dos ferimento precisou ser encaminhado para a cidade de Cacoal.