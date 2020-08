Energisa alcança marca de 200 mil horas de treinamento

Desde que chegou a Rondônia, a menos de dois anos, a Energisa já promoveu 200 mil horas de treinamento para seus colaboradores próprios e terceiros. Em média, cada um dos cerca de 4 mil profissionais próprios e terceirizados que atuam para a empresa passou por mais de 50 horas de cursos. A maior parte é destinada aos eletricistas, que atuam diretamente com a manutenção da rede de energia, uma atividade considerada de risco e que requer a o cumprimento de diversas normas de segurança. A agenda, porém, inclui opções para todos, como cursos de finanças pessoais e módulos que tratam de questões comportamentais, inclusive para o enfrentamento desse momento difícil de pandemia.

O diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, e o diretor técnico, Fabrício Sampaio, costumam se envolver diretamente em muitos treinamentos. Theobald explica que a quantidade de horas de treinamento é um indicador importante, diretamente ligado aos indicadores de segurança, mas toda a qualificação do colaborador tem foco no cliente. “Ano passado, conseguimos realizar mais de 90 mil horas de treinamento. Esse ano, nossa projeção é fazer mais que o dobro. Para isso, contratamos novos instrutores técnicos e estamos disponibilizando novos cursos EAD”, explica.

Já na primeira semana na empresa, o colaborador recebe acesso ao portal de educação a distância do Grupo Energisa com mais de 130 cursos com trilhas de aprendizagem comercial, de distribuição, liderança, suporte e gestão estratégica. Além disso, as empresas parceiras do Grupo também caminham alinhada aos valores da distribuidora, disponibilizam cursos para qualificar seus colaboradores e realizam treinamentos em conjunto com a distribuidora, inclusive nas instalações da própria empresa.

“O conhecimento e as técnicas evoluem com o decorrer do tempo, por isso promovemos a capacitação constante dos nossos colaboradores”, frisa Theobald.