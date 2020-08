Homem vem a óbito após acidente na linha P.40 em Alto Alegre

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu na linha P.40,zona rural do município de Alto Alegre dos Parecis, o condutor ainda não foi identificado pelas autoridades. Durante o trajeto conduzindo o caminhão, perdeu o controle do veículo carregado de madeira que possivelmente tenha colidido com uma arvore as margens da estrada, ficando preso as ferragens vindo a óbito no local.

A Policia Militar, uma equipe de corpo de bombeiros e a pericia criminal, foram acionados para o local para as providências de praxe.

Aguardamos mais informações e em breve estaremos informando pelo RondoniaNews.