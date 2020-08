Governo do Estado reforça assistência social com entrega de veículos para associações beneficentes

A Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rondônia (Apaes) foi contemplada na manhã desta quarta-feira (26), no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira em Porto Velho, com nove veículos tipo vans, que foram adquiridos por convênios, entre o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte e o Estado de Rondônia executados pela Secretaria do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). O objetivo é melhorar o deslocamento das crianças e adultos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que são assistidos pelas intuições Apaes de todo o Estado.

A presidente da Apae de Itapuã do Oeste, Idileuza Poli, diz que na Instituição não tinha nenhum veículo para transporte e que o benefício chega em momento oportuno, onde ao final da pandemia muitas atividades poderão ser adaptadas. “A Apae de Itapuã atende 28 crianças e adultos e é uma alegria imensa, não tem como mensurar poder proporcionar uma melhor qualidade de vida, um passeio, um lazer. Nossa instalação é ótima, nosso prédio é muito bom, porém quando você quer sair com eles não tem transporte adequado, então essa van vai fazer a diferença na nossa vida e na deles também”, completou.

O secretário da Sepog, Pedro Pimentel, explicou que todos os procedimentos necessários para aquisição dos veículos, desde a celebração dos convênios, foram realizados pela Coordenação de Captação de Recursos da Sepog e que o repasse à federação das Apaes beneficiará as entidades dos municípios Porto Velho, Itapuã do Oeste, Seringueiras, Cabixi, Parecis, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia, Mirante da Serra e Santa Luzia.

“A entrega dessas vans representa um momento muito importante, tanto para nós, como poder público, por termos a oportunidade de unir forças em prol dessas crianças e adolescentes, como para as instituições beneficiadas, por desenvolverem suas atividades com melhor qualidade”, destacou o titular de planejamento.

Os recursos foram adquiridos através da emenda parlamentar da ex-Deputada Federal, Marinha Raupp no valor global de R$ 1.530.900 (um milhão, quinhentos e trinta mil e novecentos reais), além da contrapartida do Estado dos dois convênios de R$ 30.900 (trinta mil e novecentos reais) e do repasse da concedente, de R$ 1.500.000 (um milhão e meio).

Os dois convênios são dos anos de 2017 e outro de 2018, e com a contrapartida do Governo do Estado aconteceu a concretização da entrega dos veículos. A secretária de Assistência Social, Luana Rocha, falou da importância do benefício para as crianças além dos trabalhos frente às instituições.

“A Seas vem trabalhando juntamente com o terceiro setor. No ano passado, fizemos o edital de credenciamento, para que elas fossem assistidas e graças a Deus tivemos um bom desenvolvimento neste trabalho mediante a Seas. Tivemos também a preocupação de qualificar todos os funcionários e servidores das Apae’s, e lançamos cursos de qualificação. Ontem, na Assembleia (Legislativa), lançamos um PL (projeto de lei) de contribuição, que servirá para manutenção das atividades durante a pandemia”, disse a secretária, agradecendo aos deputados a aprovação dos votos, enfatizando a importância da continuidade dos trabalhos das entidades, citando também um edital que, em breve, será lançado pelo Estado, para ajudar no custeio das Instituições.

Na oportunidade, o governador parabenizou todos os envolvidos no projeto, que permitirá o deslocamento adequado das crianças e adolescentes atendidos pela Instituição e ressaltou o papel da Sepog, como uma das pastas responsáveis por Rondônia em representar o Estado com maior solidez fiscal do país. “Este cenário depende das ações entre os secretários da Sepog, da Secretaria de Finanças (Sefin), e dos demais profissionais que trabalham com as finanças e orçamento do Estado”, destacou o governador.

“Não poderíamos deixar de registrar essa gratidão, porque somos sabedores de que cada uma dessas vans está ajudando muitas crianças, isso vai ser muito funcional para as pessoas com deficiência atendidas pelas Apaes”, agradeceu Vanesca Salvatori, procuradora jurídica das Federações Estaduais das Apaes.

A solenidade restrita, devido às recomendações de combate ao coronavírus, contou com a presença do governador coronel Marcos Rocha; o secretário titular da Sepog, Pedro Pimentel; a procuradora jurídica da federação das Apae’s, Waneska Salvático; os deputados estaduais, Chiquinho da Emater e Jean de Oliveira, esse na ocasião representando a ex-deputada federal Marinha Raupp; a secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Luana Rocha; e a representante da Apae de Itapuã do Oeste, Idileuza Alves, representando as demais instituições beneficiadas pelos convênios.

Texto: Marina Espíndola e Jane Carla

Fotos: Ésio Mendes