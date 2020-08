A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Luiz Antônio Strunkis

O Site Florestanotícias.com e a Rádio 104FM lamentam, com profundo pesar, a morte do empresário Luiz Antônio Strunkis, ocorrida nesta quarta-feira (26), em Porto Velho (RO).

Morador de Alta Floresta D’Oeste, sendo um dos pioneiros do município, Luiz fazia parte do setor econômico local, contribuindo com o setor comercial.

Em sua longa trajetória de sucesso e seus 59 anos, se mostrou dedicado em todas as áreas da vida, construindo muitas amizades na cidade. A morte do empresário deixa um vazio no comércio local.

Neste momento de luto, a Rádio 104FM e o Site Florestanotícias.com, prestam solidariedade aos familiares e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com