Potencialidades de Rondônia são apresentadas ao embaixador de Israel

Em alinhamento ao governo federal, na troca de informações com o Estado de Israel para o desenvolvimento regional, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, apresentou nessa segunda-feira (24), na embaixada israelense, ações que vêm sendo instituídas no Estado de Rondônia para fortalecer os setores de agricultura, educação, saúde, segurança pública, entre outros.

Com foco na inovação, o governador ressaltou a importância da promulgação da Lei nº 4.836, no dia 21 de agosto, que institui a Rede Estadual de Incubadoras de Empresas (REI-Rondônia). Marcos Rocha explicou que a legislação objetiva apoiar, fortalecer e estimular a implantação de empreendimentos voltados à inovação e tecnologia no Estado de Rondônia. “Meu sonho é ver um Estado tecnológico, mudar paradigmas e ver o desenvolvimento fluir embasado em inovação”, disse.

O embaixador de Israel, Yossi Shelley conheceu, durante a reunião a Hub/RO, que é a primeira incubadora de empresas do Governo de Rondônia. “A Hub de Rondônia nasce com a missão de incentivar o empreendedorismo e a incubação de empresas voltadas à tecnologia”, explicou Rocha.

O embaixador afirmou que Israel tem abordado a inovação como prática de desenvolvimento e citou casos, principalmente voltados à conservação do meio ambiente nas políticas públicas. Com poucos recursos hídricos, Yossi Shelley falou sobre as metas israelenses de economia, captação e tratamento da água.

Um projeto de inovação da gestão israelense, que tem atuação conjunta da ministra de Proteção Ambiental, Gila Gamliel, e o ministro para Empoderamento e Avanço da Comunidade, Orly Levi-Abekasis, promoverá planos para a agricultura urbana em Israel. A ação deu-se por conta do Laboratório de Ideias do país analisar cerca de 700 sugestões populares, inovadoras para o período de pandemia. O plano de agricultura urbana foi acolhido pelo governo israelense e será imediatamente iniciado com investimentos do ministério.

As potencialidades rondonienses, principalmente voltadas ao agronegócio, foram explanadas na reunião. “Rondônia apresenta muitas oportunidades ao mercado israelense, bem como o conhecimento deste país pode servir para nosso Estado”, acrescentou Marcos Rocha. Na oportunidade, o governador encaminhou um termo de cooperação entre Israel e Rondônia para aprofundarem os conhecimentos em pesquisa, inovação e tecnologia. Ele convidou o embaixador para duas visitas ao Estado: a primeira antes da próxima Rondônia Rural Show, para conhecer melhor o potencial turístico e econômico local. “A segunda visita do senhor é fundamental que seja durante a próxima Rondônia Rural Show. Eu trarei pessoalmente o convite para este, que é um dos maiores eventos agropecuários do Brasil”, explicou o governador.

Dentre as homenagens que o governador Marcos Rocha inferiu ao país semita foi enviado o livro A Conquista de Rondônia, que conta a saga de Marechal Rondon pela região. “Sou um entusiasta pela história da formação de estados e países e este livro certamente será uma fonte de conhecimento tremenda”, pontuou o embaixador.

Ainda durante o encontro, o embaixador efetuou uma videochamada com o presidente Jair Messias Bolsonaro e informou o quanto foi importante a ida do coronel Marcos Rocha à embaixada. “Presidente, peço que apoie o governador nestes pedidos para Rondônia”, concluiu Yossi Shelley.