Conheça os efeitos da nutrirrigação em lavouras de Café

Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, sendo essa produção dividida entre duas espécies de maior valor econômico, o Café Arábica e o Café Conilon/robusta. De acordo com a OIC (Organização Internacional de Café) na produção mundial de Café Conilon, o Brasil ocupa a segunda posição, ficando atrás somente do Vietnã, que produz aproximadamente 30 milhões de sacas em uma área de pouco mais que 600 mil hectares.

De acordo com o artigo Efeitos da nutrirrigação em lavouras de Café Conilon na região Norte, de Igor Lapa, Especialista Agronômico Netafim, o Brasil, produz aproximadamente 18 milhões de sacas em uma área de pouco mais de 400 mil hectares, e grande parte da produção se concentra em 3 estados: Espírito Santo, Rondônia e Bahia. O Espírito Santo é o maior produtor do Brasil, porém a grande atenção no momento está voltada para a produção na região Norte do país, mais especificamente no estado de Rondônia, que além de apresentar condições edafoclimáticas extremamente favoráveis, também apresenta genética com grande potencial produtivo. Todos esses fatores somados com a prática da nutrirrigação têm gerado resultados nunca antes observados.

A fertirrigação é a prática da aplicação de fertilizantes via sistema de irrigação, tendo uma agenda de aplicação semanal ou quinzenal geralmente. A nutrirrigação, muito mais do que apenas um simples conceito, é capaz de fornecer uma agenda diária de aplicações da solução nutritiva, uma prática operacional impossível de ser replicada pela fertirrigação convencional. A técnica da nutrirrigação consiste no fornecimento de nutrientes de maneira qualitativa e com frequências personalizáveis.

A Fazenda Sonho Real é o exemplo de resultado positivo quando se trabalha com técnicas e manejos adequados. Localizada no município de Nova Brasilândia do Oeste, estado de Rondônia e com produtividades consideráveis ao longo de mais de quatro anos, a propriedade é um exemplo, pois além de possuírem materiais genéticos bastante expressivos, eles trabalham com a técnica de nutrirrigação de maneira bastante intensiva.

Com programações nutricionais mensais que consideram a demanda de cada fase fenológica e produtividade, a fazenda realiza as injeções da solução nutritiva praticamente todos os dias do mês, obtendo uma média mensal de aproximadamente 20 aplicações. A prática da nutrirrigação não favorece o incremento de salinidade do solo, pois a aplicação qualitativa e parcelada permite manter o solo sempre com os teores adequados para a planta.

Outro ponto muito importante são as chuvas. A propriedade está em uma região de precipitação pluviométrica com médias superiores à 2000 mm/ano, a fazenda adotou uma prática de não interromper as nutrirrigações mesmo durante os dias de chuva. A medida exige estratégia, em dias de chuva as nutrirrigações sempre são programadas para ocorrerem após o término das chuvas, a irrigação por gotejamento possui taxas de aplicação de água extremamente baixas geralmente algo entre 0,9 mm/hora a 1,5 mm/hora, o que se considerarmos as condições hídricas de solo, apresentam uma interferência praticamente nula quando se fala em chuvas de 50 mm, 100 mm ou mais.

Diferente de outras fazendas que aguardam alguns dias para voltarem com as injeções de fertilizantes via sistema, a propriedade Sonho Real nunca interrompe, considerando que em condições normais, as plantas estão sempre em atividade constante enquanto possuem luz disponível. O fornecimento diário de solução nutritiva é muito mais vantajoso do que concentrar as aplicações em 2 ou 3 dias e ainda correr o risco de uma chuva lixiviar todos esses nutrientes concentrados.

A propriedade possui atualmente médias de produtividade superiores a 130 sc/ha e a última safra, entre os anos de 2019-2020, apresentou um resultado médio de 180 sc/há. Para a Fazenda Sonho Real, a nutrirrigação é uma prática indispensável para o sucesso da lavoura, são soluções simples e inteligentes que buscam facilitar a vida dos produtores rurais fornecidas pela Netafim.

* Artigo enviado por Igor Lapa, Especialista Agronômico Netafim

Por: –Aline Merladete