Apesar das oscilações, casos de falta de energia reduzem 30% em Seringueiras

Representantes da Energisa estiveram na cidade para apresentar investimento de mais de R$ 100 milhões e mostrar plano que garantirá energia de qualidade até entrega da nova subestação e do linhão, em novembro

O coordenador de grandes clientes da Energisa, Daniel Santana, e o coordenador de Eficiência Energética, Talis Alcântara Souza, estiveram em Seringueiras, nesta segunda-feira (24), em reunião com representantes da comunidade. Além de explicar os detalhes da obra que vai resolver de forma definitiva os problemas históricos do município com energia, eles trataram dos episódios recentes de oscilação da corrente elétrica e dos casos de falta de energia. Entre janeiro e agosto, o índice que mede a frequência e a duração das faltas de energia estão muito melhores que no mesmo período do ano passado, com 30% menos tempo de interrupção no fornecimento que no ano passado.

De acordo com Santana, a empresa vem fazendo uma série de intervenções na região para identificar as causas e reduzir a oscilação da energia. O forte calor, que levou a Região Norte a bater o recorde de consumo de energia na semana passada, e a falta de chuvas na região, porém, são desafios importantes. “A nova subestação que vai atender a cidade já está pronta e atende uma demanda 40% maior do que a que existe hoje. Será um grande avanço para o desenvolvimento de Seringueiras”, frisou, lembrando que o cronograma foi impactado devido ao atraso na entrega de materiais em função da pandemia de Covid-19.

No total, o município está recebendo mais de R$ 100 milhões em investimentos. São cerca de R$ 30 milhões em manutenção e outros R$ 70 milhões na nova infraestrutura, mais moderna e interligada ao Centro de Operações Integradas em Porto Velho que permite o monitoramento em tempo real de forma remota. Até a concretização das obras, porém, a concessionária montou um plano de ação para manter a oferta de energia estável, mas o coordenador de eficiência energética, Talis Henrique de Souza, observou a importância do envolvimento da comunidade para reduzir o consumo nesse momento.

“Quando diminuímos o uso de equipamentos que gastam muito energia nos períodos de pico, isso contribui para que a energia se mantenha estável. Estamos na etapa final de um projeto que demorou muitos anos para sair do papel e a Energisa, que chegou há menos de dois anos no estado, vai entregar em pouco mais de 60 dias”, explicou.

Durante o encontro, foi debatido o planejamento de ações do Programa de Eficiência Energética, inclusive com a troca de lâmpadas e geladeiras para clientes de baixa renda. “Todas as ações serão estruturadas em conjunto com a comunidade e serão divulgadas em breve. Já estivemos em Espigão Oeste, Jaru, Alvorada do Oeste. A hora de Seringueiras vai chegar”, concluiu Talis.