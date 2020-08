Alta Floresta tem mais 01 caso confirmado de COVID-19 nesta terça-feira

Alta Floresta D’Oeste bateu recorde de casos confirmados do novo coronavírus em uma semana. No período de 17 à 22 de agosto, o município registrou um total de 59 casos da Covid-19. Uma média de 9,83 casos por dia.

Os números não levam em conta o domingo, dia 16, pelo fato do município não divulgar boletim epidemiológico neste dia.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste, o dia 20 de agosto foi marcado pelo maior número de casos na semana, foram 14. No dia seguinte, foram apenas quatro casos confirmados.

Os números podem estar relacionados a quantidade de casos suspeitos. A semana começou com 71 casos e terminou com 40. Também vale destacar que a semana teve um aumento de 75% no número de mortes causadas pela doença. A semana começou com o registro do quinto óbito e fechou com sete. No boletim que será divulgado nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, o município deve confirmar a oitava morte causada pela covid-19.

Neste domingo, uma aposentada de 78 anos de idade, moradora da área rural de Alta Floresta D’Oeste, também morreu após contrair a doença. Ela estava internada em uma unidade de terapia intensiva na cidade de Cacoal. A morte foi anunciada pelo secretário municipal de Saúde, Sidnei Alves. No sábado, dia 22, Alta Floresta D’Oeste chegou a 466 casos confirmados da Covid-19, com um total de 385 curados, o que representa 82%. Aproximadamente 16% dos infectados, que somam 74, estão em tratamento. O município já realizou 1.617 notificações.

Fonte: Florestanoticias.com