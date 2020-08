Alta Floresta: Secretaria de Saúde divulga panorama geral da Covid-19 no Município

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), divulgou nesta terça-feira (25), um mapa com o panorama de como e onde estão os casos confirmados de Coronavírus em Alta Floresta D’Oeste.

Os dados são do setor epidesiológico com informação tanto da zona Urbana como da zona rural, mostrando quais os setores com maior contaminação.

O Bairro Santa felicidade foi o mais atingido até o momento com 112 casos positivos. Em segundo está o bairro Redondo com 74 casos. Em seguida aparece o Bairro Princesa Isabel com 58 casos.

Na sequência o bairro Centro com 52, Bairro Cidade Alta com 33, o Bairro Liberdade aparece com 25 casos positivos até o momento.

Bairro Tucano com 09, Cohab com 06, totalizando dentro da zona urbano 369 casos. A Zona rural até o momento foram registrados 114 casos positivos.

Totalizando 483 casos em todo o município.

Até o momento 216 casos são masculino e 267 femininos.

21 casos são de crianças de até 09 anos de idade.

33 casos de 10 a 19 anos de idade.

88 casos com idade 20 a 29 anos.

135 casos com idade 30 a 39 anos.

78 casos de 40 a 49 anos.

63 com idade 50 a 59.

65 casos com idade de mais de 60 anos.

Dos 483 casos positivos até o momento, ocorreram 8 óbitos, 81 estão em tratamento, e

394 casos curados até a data desta terça-feira (25).

Ate o momento o número contaminados corresponde a 1,9% da nossa população.

Fonte – Decom