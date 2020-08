Estudante da rede estadual de ensino integral publica primeiro livro infanto-juvenil em Rondônia

Uma adolescente de 15 anos, do primeiro ano do ensino médio, estudante da Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral Heitor Villa-Lobos, se destaca na literatura e lança seu primeiro livro. “Um Instante Inesperado” é o primeiro romance infanto-juvenil publicado da autora Lairy Martinho, no município de Ariquemes. Lançado este mês no VI Festival da Unir Arte e Cultura On-line, o livro versa sobre uma jovem lidando com seus medos, enfrentamentos e desejos.

A criação do livro foi iniciativa da própria estudante, com o incentivo dos pais. A escola apoiou na divulgação e publicidade do lançamento, por meio das redes sociais da escola e da Coordenadoria Regional de Educação.

Para a gestora do colégio Heitor Villa-Lobos, Patrícia Pires Cherque, por funcionar em tempo integral, com carga horária ampliada, a escola sempre foi motivadora nas práticas educativas, como a leitura, até mesmo diante a pandemia da Covid-19, trabalhando com aulas remotas. Ela ainda explana que a leitura traz um universo de descobertas para as pessoas em qualquer idade. Para o jovem, contribui ainda mais no enriquecimento do conhecimento adquirido e agrega uma gama de sentimentos e emoções. Sendo uma excelente experiência transformadora.

Lairy lê muito, mas confessa que ainda tem inúmeros livros na estante, que ainda não teve a oportunidade de ler, deixando claro, que não é uma pessoa de recusar a chance de folhear as páginas de um livro. Para a estudante, a leitura permite sensações indescritíveis, conhecimentos novos e muitas possibilidades, mas que acima de tudo, permite que as pessoas sejam mais críticas e menos ignorantes.

A mãe da aluna, Lucimar Martinho, sempre motivou a leitura dentro de casa e relata que desde muito cedo a filha fazia leitura e, conforme foi crescendo, buscou continuamente comprar bons livros para presenteá-la. Ao falar sobre a importância da leitura dentro de casa, ela exalta: “É de suma importância a leitura no ambiente familiar, pois as experiências que a criança vive, têm grande influência no seu desenvolvimento, além de estabelecer laços afetivos. Assim, desde cedo a criança desenvolve o comportamento leitor”.

Sobre o desenvolvimento da escrita, Lairy afirma que é um processo divertido, porém cansativo. Alguns dias são inspiradores, noutros a criatividade some e a inspiração pega férias. “Escrever um livro era meu maior sonho, porque eu queria deixar a minha marca no mundo de alguma forma e se essa forma fosse escrevendo, então estava tudo perfeito. Já li uma frase que dizia mais ou menos assim: ‘mesmo quando um autor morre, ele continua vivo, porque não importa o tempo que passe as palavras sempre estarão ali, transmitindo sentimentos’”, conclui.

Para quem tem o mesmo sonho de escrever um livro, a estudante inspira, “não desista e não acredite em quem disser que você não vai conseguir, que não sabe escrever. Diga para si mesma que você é capaz, porque tudo em que acreditamos se tornam a nossa verdade. É o que realmente motiva”, finaliza. ENSINO MÉDIO INTEGRAL A Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral Heitor Villa Lobos de Ariquemes faz parte do Programa Escola do Novo Tempo, cujas metas vêm sendo intensificadas pelas ações do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Escola do Novo Tempo é um programa do Ministério da Educação (MEC), que visa atender a demanda pela educação integral. Até 2019, o programa em Rondônia integrou 11 escolas, que atenderam nove mil alunos em tempo integral, com ensino diferenciado, razão pela qual motivou a presença massiva da maioria dos matriculados das escolas. O LIVRO “Já conheceu alguém e se viu em outra dimensão? Onde só existe você e aquela outra pessoa? Talvez… Tenha me sentindo assim hoje. Queria entender isso, sabe?”, trecho do livro “Um Instante Inesperado”. “Um instante inesperado” é um romance infanto-juvenil com 173 páginas no total e 28 capítulos, que conta a história de Marilu, uma adolescente sonhadora e indecisa que deseja um final feliz de uma história de amor, mas subitamente, não sabia como agir quando tudo o que ela acreditava ser o início desse conto de fadas parece desmoronar em sua frente. Depois de uma desilusão amorosa dolorida, ela está emprenhada em reconquistar o ousado garoto que despedaçou seus sentimentos sem piedade.