ACIDENTES: Alto Alegre – Motociclista vem a óbito, após possível colisão com animal na linha 105

A colisão ocorreu por volta de 17h10 deste domingo (23), no Bairro Redondo.

Neste acidente, uma mulher de 19 anos ocupava uma motocicleta Yamaha/XTZ150 Crosser e seguia pela Avenida Nilo Peçanha acabou colidindo na lateral do veículo Hyundai/HB20, que era conduzido por uma mulher de 20 anos e no momento da colisão, essa tentou uma conversão à esquerda para adentar na Rua Alagoas no Bairro Redondo próximo ao Posto de Saúde do Redondo.

A condutora da moto sofreu inúmeros ferimentos e fratura exposta em um dos joelhos e foi encaminhada ao HPS Público por uma ambulância.

A condutora do carro aguardou no local a chegada da Polícia Militar.

