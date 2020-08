Plantão Urgente: Tentativa de Homicício e registrado em Alta Floresta Ro

A entrega das novas viaturas para a Segurança Pública na manhã desta quinta-feira (20) foi considerada um feito histórico para Rondônia, pois além do alto grau de tecnologia empregado nos veículos, há o comprometimento na aquisição feita com baixo custo, demonstrando a responsabilidade com o dinheiro público. Durante o evento, ocorrido no estacionamento do Palácio Rio Madeira, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, enalteceu todas as medidas de combate à corrupção que, consequentemente, refletem em economia de recurso para que seja aplicado em benefícios à sociedade.

Na ocasião, o governador parabenizou a atuação da Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel). A escolha por locação foi avaliada tecnicamente como a opção mais vantajosa para a administração pública com a manutenção da qualidade das viaturas. Os destaques foram pontuados durante a solenidade de entrega simbólica de 115 viaturas de um total de 301 do novo contrato de locação.

A quantidade de veículos entregues no momento tem um custo de R$ 19.086.342,48 (dezenove milhões e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), e de acordo com o secretário de Segurança Defesa e Cidadania (Sesdec) José Hélio Cysneiros Pachá, o valor representa economicidade. ‘‘A economia obtida é de R$ 440 mil por ano”, afirma o secretário.

O secretário destacou ainda que o governo fez mais com menos, pois com o novo contrato são 63 viaturas a mais que no anterior. As viaturas serão distribuídas para Polícia Militar (209), Polícia Civil (64), Corpo de Bombeiros (5), Polícia Técnica Cientifica – Politec (17) e Sesdec (6).

Os veículos possuem rastreador via satélite, rádio digital e câmeras.

Muitos dos veículos possuem câmeras com grande capacidade de zoom. Algumas com capacidade para instalação de software para reconhecimento de placas e com suporte para armamentos longos. Os veículos passaram por vistoria antes de serem colocados nas ruas. O contrato é de 30 meses.

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A solenidade ainda foi marcada pela entrega de duas caminhonetes que foram adquiridas com recurso de descentralização orçamentária do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher (Funedm-Seas) e faz parte do projeto da Sesdec Mulher. Os veículos custaram R$121 mil cada e serão utilizados para atender as necessidades da Delegacia da Mulher, em Porto Velho.

A ação conjunta da Sesdec e Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas) foi elogiada pelo governador. A secretária da Seas e primeira-dama, Luana Rocha também enalteceu a medida. ”Faz parte de um projeto muito bonito da Sesdec em relação as politicas públicas da mulher, e é por isso que a Seas está junto para trazer benefício para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, mulheres que estão sofrendo violência sexual e violência doméstica. Então, o que esperamos é que possa trazer a proteção e os resultados que as mulheres precisam”, afirma a primeira–dama e secretária da Seas, Luana Rocha.

”Nós estamos fazendo algo que sonhamos há muito tempo: a entrega de viaturas adequadas e equipadas.É nossa obrigação agir com respeito à população. Essas viaturas estarão combatendo à criminalidade, atuando de forma a proteger nossa sociedade da melhor forma possível ”, finaliza o governador.