A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Santina Gomes

Faleceu nesta madrugada, a senhora Santina Gomes de 78 anos de idade, moradora da Linha 144, km 55.

A paciente deu entrada ao Hospital Municipal, onde ficou internada por dois dias, na Unidade da COVID-19. Com o agravamento do seu quadro clínico, a família transferiu a mesma para uma UTI de um hospital particular em Cacoal, onde, segundo informações, ficou internada até que se conseguisse uma vaga no hospital regional de Cacoal, onde a mesma veio a óbito.

O comunicado partiu do próprio secretário de Saúde Sidney Alves, que entrou em contato com a nossa redação. O secretário lamentou a morte da mesma. A senhora Santina Gomes é mais uma vítima que entra nas estatísticas da COVID-19.

A funerária Alta Floresta vai transportar o corpo para o Cemitério Municipal de Alta Floresta, onde será sepultado.

Fonte: Decom