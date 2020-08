Alta Floresta: Nota informativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU)

Representantes da Energisa estiveram na cidade para apresentar investimento de mais de R$ 100 milhões e mostrar plano que garantirá energia de qualidade até entrega da unidade

Desde que assumiu a distribuição de energia em Rondônia, a Energisa vem investindo em modernização e manutenção preventiva da rede de distribuição de Seringueiras. De acordo com o supervisor de relacionamento Allan Pereira e o coordenador de construção e manutenção da rede Loureman Azevedo, porém, a grande mudança na qualidade acontecerá em novembro, quando fica pronto o linhão que levará energia até a nova subestação da cidade, que já está pronta. No total, o município está recebendo mais de R$ 100 milhões em investimentos. Cerca de R$ 30 milhões em manutenção já foram realizados. Outros R$ 70 milhões estão sendo aplicados na nova infraestrutura, que já conta com a subestação pronta.

Segundo os dois engenheiros, que conversaram com a prefeita, o secretário de saúde e representantes da comunidade na tarde desta terça-feira (18), além do que já está sendo feito, a empresa apresentou um plano de ação para manter a oferta de energia estável. “Estamos instalando novos equipamentos que ajudam a garantir que não haja quedas na qualidade da energia fornecida”, explica o supervisor de relacionamento da empresa.

Segundo ele, o novo linhão e a subestação vão prover energia suficiente para abastecer uma demanda 50% maior do que a existente hoje. “A subestação já está pronta, mas depende do linhão, cujas obras enfrentaram alguns atrasos na entrega de materiais em função da pandemia de Covid-19”, afirma o engenheiro Pereira.

O diretor-técnico da empresa, Fabrício Sampaio, explicou que a rede elétrica do município estava precária devido à falta de manutenção preventiva. O município também sofreu com o subinvestimentos dos últimos anos. Com linhão e subestação novos, equipamentos para automatizar a rede, fibra ótica para garantir a comunicação com o Centro de Operações de Porto Velho, entre outras iniciativas, a empresa vai resolver definitivamente a situação, como já vem fazendo em outros municípios.

“A população de municípios como Alvorada do Oeste, Espigão do Oeste e Jaru já pode perceber a diferença na qualidade da energia, com equipamentos que fazem em poucos segundos ações que equipes levavam horas para fazer. Até novembro, Seringueiras estará nesse grupo”, completa Sampaio, que prometeu também uma edição do Energia que Transforma, com ações do Programa de Eficiência Energética, inclusive trocas de lâmpadas e geladeiras na cidade.