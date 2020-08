Alta Floresta: Mais 4 casos de Coronavírus são confirmados nesta sexta-feira (21)

O Município de Alta Floresta D’Oeste registrou alta do COVID-19, com mais 14 casos confirmados nesta quinta-feira (20), além de mais um óbito. Trata-se de Jurandir Peres de Oliveira, paciente que foi transferido para Porto Velho com problemas cardíacos, onde veio a óbito na terça-feira (18), com agravamento no seu quadro clínico.

No momento da confirmação de sua morte, foi feita coleta para exame, Alta Floresta registra mais 14 casos de COVID-19 e mais 01 óbito nesta quinta-feira pois havia suspeita que o mesmo teria contraído vírus no hospital durante a

internação, não se sabe se contraiu o vírus em Alta Floresta ou Porto Velho.

Hoje a SEMSAU (Secretaria Municipal de Saúde) recebeu a confirmação do LACEN de Porto Velho que o exame e contraprova deram positivo para o COVID-19,

portanto Alta Floresta registra mais um óbito.

Veja os números do boletim desta quinta-feira (20):

Casos notificados: 1588

Casos confirmados: 453, entre eles 376 curados, 07 óbitos e 70 casos em tratamento.

Suspeitos: 61

Descartados: 1074

Suspeitos internados: 02

Confirmados internados: 09, 02 em tratamento hospitalar e 03 em UTI.

Fonte: DECOM