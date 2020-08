Tipos de mulheres que os homens devem evitar

Leia esse artigo e aprenda a ver o que fazer nessa situação

Alguma vez você já se perguntou por que está solteiro e sozinho? Preocupado que você morra sozinho e seja comido por alsacianos?

Você pode se preocupar com o fato de sua cintura e seu guarda-roupa serem as barreiras para um cara, mas o problema pode realmente ser sua personalidade.

É duro, mas é verdade. E para ser justo, no início desta semana, miramos nos oito tipos de homens que as mulheres realmente odeiam, então considere essa igualdade de gênero.

Abaixo estão os oito tipos de mulheres que os homens sempre ficarão longe. Se você se reconhecer, não se preocupe muito.

Eles não quebram negócios, mas são bandeiras vermelhas. Você não precisa mudar sua personalidade, mas talvez esteja mais ciente das maneiras pelas quais está enganando a outra metade da população.

O aborrecedor do homem

Por que tão grosseiro? Oh, certo. Há 10 coisas que você odeia em nós.

Por que ela é tão desagradável: esta é a mulher que é abrasiva desde o primeiro momento em que conhece um homem. Tudo sobre o sexo masculino a irrita. Ele é confiante; ela vê isso como arrogância. Ele conta uma piada. A camisa dele está aberta; ele é um babaca desleixado em quem não se pode confiar.

O que fazer se você é ela: Nós entendemos. Uma vez um homem partiu seu coração / traiu você / você errou em geral. Ele é péssimo, nós concordamos. Mas ele não representa toda a raça masculina, então dê um tempo. Você precisa dar uma olhada séria na causa desses sentimentos e mudar sua música.

A caldeira do coelho

Um dia há um brilho nos olhos … No dia seguinte, há uma grande faca na mão.

Por que ela é tão desagradável: tudo é um drama com essa mulher e depois se transforma em uma loucura completa. O termo vem de Atração Fatal, na qual (alerta de spoiler) Glenn Close ferve o coelho de estimação do homem que ela é obcecada. Mas o Bunny Boilers já existia muito antes do termo ser cunhado, e você pode apostar que eles continuarão surgindo. Ela é a garota cujo amor parece tocar devoção a princípio, mas acaba sendo um pouco obsessiva.

O que fazer se você é ela: Esfrie. Apenas relaxe quando se trata de homens. Pelo menos uma vez na vida, haverá um homem que não gosta muito de você, não importa o quanto você queira que ele seja. Essa é a vida, e você precisa aceitar o que não pode controlar. Coloque o coelho no chão.

A princesa

Pesadelo de alta manutenção nas pernas.

Por que ela é tão desagradável: Aparentemente, ela não é nada atraente. De fato, aos olhos de alguns homens, ela é apenas a passagem. Mas arranhe a superfície perfeitamente cuidada (sim, a princesa dorme com maquiagem) e você encontrará drama, drama, drama. Essa mulher de alta manutenção precisa ser pontilhada como a realeza. Ela consegue tudo o que quer. E ela não retornará necessariamente o gesto.

O que fazer se você é ela: Você provavelmente só precisa encontrar o homem certo. Existem caras por aí que ficarão felizes em ser seu príncipe (leia: escravo). Mas ele só quer você porque você é gostoso. E se você é cúmplice desse acordo, não ficará surpreso quando ele o abandonar para um modelo mais novo mais tarde.

O beijo e conte

Carrie

Por que ela é tão desagradável: chame-nos de inseguros, mas os caras odeiam quando você fala sobre eles com seus amigos. É nosso pior pesadelo pensar que você e suas amigas podem estar fofocando sobre nosso relacionamento ou vida sexual com pessoas de fora. Especialmente quando vemos essas garotas mais tarde e elas têm um sorriso de conhecimento ou um olhar de desaprovação no mostrador.

O que fazer se você é ela: Entenda que algumas coisas devem ficar a portas fechadas. Você e seus amigos são rígidos, entendemos isso, e é da natureza humana conversar sobre os principais relacionamentos de nossas vidas. Mas algumas coisas são íntimas e é necessária discrição. Da próxima vez que você educar seu homem com suas amigas, faça a si mesmo esta pergunta: Gostaria se ele estivesse conversando com seus amigos sobre isso? Além disso, tente conversar com seu colega. Você pode se surpreender com a visão dele.

Fonte: Luana Redação