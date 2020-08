Alta Floresta registra duas mortes por covid-19 em três dias e taxa de letalidade aumenta

Alta Floresta D’Oeste, município que fica no interior de Rondônia, registrou nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, mais uma morte causada pela Covid-19.

Gilmar Camargo, de 65 anos, testou positivo no dia 16 de julho. No dia 8 de agosto deu entrada na ala da Covid do Hospital Municipal, em Alta Floresta D’Oeste. No dia 12, foi referenciado para uma Unidade de Terapia Intensiva, em Por Velho.

Gilmar era casado com a técnica de enfermagem Dulcineia Rosa da Silva, que morreu no dia 12 de agosto, após testar positivo para Covid-19. Dulcineia foi a quarta vítima da Covid em Alta Floresta D’Oeste. Ela atuava junto ao Estado e ao município de Alta Floresta, e fazia parte do grupo de risco. Na segunda-feira, dia 17, Antônio Alves, de 57 anos, que morava na área rural, também morreu vítima da Covid.

Antônio testou positivo no dia 12 de agosto. No dia 15 deu entrada no hospital municipal, e na segunda-feira, foi referenciado para uma Unidade de Terapia Intensiva na cidade de Cacoal, mas não resistiu. Esta foi a segunda morte pela Covid-19 registrada em moradores da área rural. Com as mortes confirmadas nesta semana, o município chegou a seis óbitos. Foram duas mortes em um intervalo de três dias.

A taxa de letalidade em Alta Floresta D’Oeste que era 0,9 no sábado, dia 15 de agosto, chegou a 1,2 no dia 17, e a 1,4% nesta quarta-feira, dia 19. O município ainda tem uma taxa de letalidade menor que a do Estado, que é de 2,1% até agora. Alta Floresta D’Oeste também se preocupa com o crescimento de casos confirmados nos últimos dias. Os números, se comparados aos da semana passada, são bem superiores.

A média de casos na semana que passou foi de 7,1%. Foram registrados um total de 43 casos entre os dias 10 e 15 de agosto. Esta semana, em apenas três dias foram registrados 32 casos. Uma média de 10,6 casos por dia. Foram 13 casos confirmados no dia 17, 13 casos no dia 18 e mais seis casos nesta quarta-feira, dia 19.

No momento, a cidade tem 439 casos confirmados do novo coronavírus. 371 pacientes curados e 62 em tratamento. Dos pacientes que lutam contra a doença, sete estão internados, sendo que três estão em unidades de terapia intensiva.

O município ainda tem 61 casos suspeitos, 1.060 casos descartados e já registrou 1.560 notificações. Sidnei Alves, secretário adjunto de saúde de Alta Floresta D’Oeste, afirmou que a secretaria continua atuando forte nos trabalhos de prevenção e orientação, com o intuito de amenizar os impactos da pandemia.

Reportagem: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias