Vem Aí neste sábado live com Lucas Maran ao vivo pelo Floresta Noticias

O ataque de uma sucuri tentando engolir um jacaré foi flagrado por moradores de um condomínio do bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A cena foi gravada na última sexta-feira (07), mas só agora ganhou repercussão na web.

De acordo com informações, a cobra estava enrolada no jacaré em uma área de igarapé do condomínio quando moradores viram a cena e tentaram salvá-lo. Eles puxaram os animais com uma corda, na tentativa de separá-los. Momentos depois os animais se soltaram. Após o susto, os dois animais retornaram para a área de mata de onde saíram. (Portal do Holanda)

Confira o vídeo: