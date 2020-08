Dia Nacional do Campo Limpo será marcado por ações de solidariedade em Rondônia

Ao percorrer as ruas do município de Cacoal no entardecer da última segunda-feira (17), a carreta de prêmios que serão distribuídos durante a quinta edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (5° Concafé) deu uma pequena demonstração da magnitude do evento criado para valorizar o café rondoniense.

Neste ano, o Concafé conta com a maior premiação da história e a carreta de prêmios percorrerá diversos municípios do Estado com o objetivo de chamar a atenção dos cafeicultores, para que participem de mais uma edição do evento, que premiará os campeões nas categorias “Qualidade de Bebida” e “Sustentabilidade”. O trabalho tem o apoio da Câmara Setorial do Café, Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia (Caferon), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação da Agricultura e Pecuária (Faperon) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Serão quase R$ 300 mil em prêmios, incluindo um trator cafeeiro cabinado, para o ganhador na primeira categoria, e uma secadora de café, para o cafeicultor que garantir as melhores práticas sustentáveis em sua produção. Além disso, serão premiados com R$ 30 mil, em dinheiro e crédito, o segundo lugar na categoria “Qualidade da Bebida”, R$ 15 mil em crédito para o terceiro e R$ 10 mil em crédito para o quarto lugar.

“Nós queremos que os cafeicultores participem do Concafé, que tem como objetivo alavancar ainda mais a atividade no Estado. Queremos mostrar a qualidade que o café rondoniense tem e valorizar os nossos cafeicultores. Rondônia já é destaque no café e queremos fortalecer ainda mais a nossa cafeicultura”, destacou Janderson Dalazen, engenheiro agrônomo e técnico da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater).

É por esse objetivo, divulgar o maior concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia, que nesta terça-feira (18), a Carreta de Prêmios também percorre os municípios de Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta D’Oeste, Nova Brasilândia e Novo Horizonte. Ao longo da semana, a carreta de prêmios deve passar ainda pelos municípios de São Miguel do Guaporé, Alvorada D’Oeste, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto D’Oeste, Jaru, Ariquemes, Itapuã D’Oeste e Porto Velho.

Vale ressaltar, que devido à pandemia do novo coronavírus, a carreta está percorrendo um trajeto já estabelecido dentro dos municípios, sem nenhum tipo de parada, para evitar aglomerações. As inscrições para o 5º Concafé encerram dia 21 de agosto e esta ação é uma forma de incentivar ainda mais os cafeicultores a acreditar no concurso, além de destacar a importância da produção de café no Estado. RECONHECIMENTO Em 2019, a agricultura familiar foi muito bem representada no Concafé, com a família Bento, de Cacoal. Ronaldo Bento foi o grande campeão na categoria “Sustentabilidade” e seu irmão Dione Mendes Bento foi o vice campeão na mesma categoria. “Pra nós, que somos da agricultura familiar, temos muito que agradecer a Deus por este concurso que está acontecendo no Estado. É uma grande alegria. O concurso mudou 90% das nossas vidas nos últimos anos, trazendo mais experiência, relevância e aprendizagem. Se torna ainda uma grande oportunidade de transmissão de conhecimento entre nós cafeicultores. Para a nossa família foi de grande importância. Todos os cafeicultores deveriam participar, é um grande reconhecimento e oportunidade que o Governo do Estado traz para nós produtores de café”, destacou Ronaldo Bento.