Gêmeas casam com gêmeos e anunciam que estão grávidas

Homem de 57 anos de idade, identificado como Antonio Alves, é a 5ª vítima do COVID-19 em Alta Floresta D’Oeste. Segundo informações passada pela ala hospitalar da COVID-19 do Hospital Municipal, o paciente deu entrada, onde foi internado no sábado (15). Já nesta segunda-feira, o mesmo teve seu estado clínico agravado, sendo transferido às pressas para Unidade de Terapia Intensiva UTI, na cidade de Cacoal. Logo em seguida, o mesmo não resistiu e veio a óbito.

Ainda segundo informações, o mesmo era morador do bairro Princesa Isabel, onde residia a pouco tempo, o seu sepultamento será no Cemitério Municipal de Alta Floresta, onde seu corpo já está sendo transferido por uma funerária da cidade. Alta Floresta registra 5ª morte por COVID-19 no município

Fonte – Hospital Municipal.