Mulher leva tiro na perna, disparado pelo próprio marido em São Francisco

Um paciente foi internado no hospital municipal de Rolim de Moura com suspeita e sintomas do Covid 19 nesta sexta-feira (14), e após receber a internação, o paciente arrancou tudo e fugiu do hospital tomando rumo ignorado.

A equipe do corpo de bombeiros foi acionado para buscar uma pessoa que estava inconsciente, os bombeiros prontamente realizou o resgate e ao chegar no hospital, a equipe do corpo de bombeiros foi informada que o paciente que havia sido levado, era o mesmo que fugiu do hospital.

Segundo informações o médico procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência informando ainda que os familiares não informaram sobre a suspeita de Covid 19 para equipe.

Fonte: Www.Rondonianews.com