MACABRO: Menino de 5 anos é degolado pelo próprio pai enquanto dormia

A criança identificada pelas iniciais, C. L. A., 5 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço, na manhã da última quinta-feira (13), na Rua Lagoinha, no bairro Bahia Nova, região da Baixada, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava dormindo na madrugada, quando acabou sendo surpreendido pelo próprio pai, identificado como pelas iniciais, C. L. A., que de posse uma faca, desferiu um golpe no pescoço da criança.

O crime aconteceu pela madrugada, mas a mãe só viu pela manhã. O autor estava dentro da casa agindo normalmente.

Após a mãe da criança perceber o crime, o criminoso tentou fugir mais foi contido por populares e um pastor que estava no local. O religioso levou o acusado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Ao ser levado, ele saiu sorrindo com uma bíblia em baixo do braço.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que quando chegou ao local, só pode atestar a morte da criança.

A Polícia Militar esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo do homem e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: CONTILNET