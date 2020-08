Solicitação de renovação de licença de operação de Terto & Oliveira

O proprietário VILMAR SCHMIDT, portador do CPF: 860.485.977-20, LINHA 65 , KM 23, LOTE 23, GLEBA 02 zona Rural, município de Alta Floresta d’Oeste – RO, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 11 de Agosto de 2020 a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) COM AMPLIAÇÃO, para exercer a atividade de PISCICULTURA – RECRIA E ENGORDA de espécies regionais no endereço acima citado..

Alta Floresta D’Oeste – RO, 11 de Agosto de 2020

VILMAR SCHMIDT