Gov entrega maquinários para Colorado e Rolim de Moura e reforça missão de recuperar estradas estaduais

Dar dignidade à população rondoniense garantindo estradas estaduais com qualidade e segurança. É com essa meta que o Governo de Rondônia está equipando o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Na tarde de sexta-feira (14), em visita ao município de Jaru, o governador, coronel Marcos Rocha, entregou duas motoniveladoras, popularmente conhecidas por “patrolas”, para atender as residências regionais de Colorado do Oeste e Rolim de Moura.

A motoniveladora é uma importante ferramenta na recuperação de estradas e garante serviços de limpeza lateral, patrolamento (reconformação da plataforma) e no encascalhamento das rodovias estaduais não pavimentadas. A máquina “patrola”, também é muito utilizada na terraplenagem de novas pavimentações asfálticas ou na recuperação de pavimentações danificadas.

A solenidade aconteceu no pátio da 12ª Residência do DER em Jaru. também foram entregues 100 cones de sinalização de segurança para Rolim de Moura, para balizamento de veículos nas ações operacionais nos trechos das rodovias.

Com intensificação de frentes de trabalho, o Governo de Rondônia tem fortalecido o maquinário para ser empregado em todo o Estado, e assim ajudar a melhorar a trafegabilidade. ‘‘São maquinários extremamente importantes para a população de Rondônia, comprados por mais de R$ 1 milhão, com recurso próprio do Governo, para melhorar as estradas e dar respeito à população’’, afirma Marcos Rocha.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, destacou que está atento as necessidades de infraestrutura de cada município de Rondônia. ‘‘O Estado está um canteiro de obras’’, garante. Em Jaru, por exemplo, ele aponta que foram concluídas 90% das rodovias primárias e pavimentadas. Também foi concluída, com apoio da equipe de Jaru, em Ministro Andreazza, a RO-471, da BR-364 até a saída da cidade.

‘‘Estamos cuidando das nossas rodovias que cruzam os municípios, levando trafegabilidade com mais segurança. O DER está trabalhando em todo o Estado. A entrega de equipamentos significa melhoria na infraestrutura para o produtor que precisa da estrada, para que a população possa trafegar e colocar o Estado em ritmo acelerado de crescimento’’, avalia o diretor.

O trabalho de recuperação das estradas que competem ao Governo de Rondônia, também foi elogiado por parlamentares e gestores municipais. ‘‘Parabéns por esses dois benefícios para o DER, acredito que será feito o que o nosso Estado tanto almeja, que é ter estradas de qualidade e com trafegabilidade’’, considera o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior.

‘‘Quero parabenizar pelas ações, as nossas estradas estão sendo feitas. Mesmo em um momento de pandemia, não pararam’’, avalia a deputada estadual Cássia das Muletas.

Além de maquinário, o Governo está com processo seletivo aberto para contratação de mão de obra. ‘‘A equipe do DER está trabalhando incansavelmente. O que queremos é que o Estado se fortaleça melhorando as estradas rurais que são importantes para interligar estradas federais e municipais’’, afirma o governador, destacando a ordem para o DER substituir pontes de madeira dessas estradas por estruturas de concreto e aço.

PLANEJAMENTO

O governador aproveitou a visita ao município de Jaru para pontuar que os resultados vistos no Estado em obras exigiu um trabalho forte de planejamento em 2019.

“Foi preciso concentrar o foco, buscar recursos em Brasília, e reduzir o próprio custo da máquina pública. Mas deu certo, Rondônia entrou em 2020 com superávit orçamentário, o que permitiu o Estado mesmo em uma pandemia estar melhorando estradas, e ao mesmo tempo sendo destaque pelo enfrentamento à Covid-19, com transparência, alta taxa de recuperados e menor taxa de mortes.

AÇÕES ESTRATÉGICAS Na noite de sexta-feira (15), o governador, coronel Marcos Rocha, reuniu-se em Jaru com prefeitos e deputados para ouvir demandas que possam ajudar a população em diversos eixos, entre eles a melhoria de estradas, o que já tem sido intensificado pelo DER-RO, saneamento básico e questões ambientais. “Quero agradecer ao Governo pelo asfalto de Thebroma, nunca a cidade teve um asfalto tão bem feitinho. Daquela forma nunca foi feito”, afirma o prefeito de Theobrama, José Abel Pinheiro. Também participaram da reunião o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior; o prefeito de Governador Jorge Teixeira, João Alves Siqueira; o prefeito de Machadinho do Oeste, Eliomar Patrício; o secretário executivo regional de Jaru, Anderson Dias; o diretor- geral do DER, Elias Rezende e os deputados Cássia da Muleta e Lazinho da Fetagro. Atento às necessidades dos 52 municípios, a equipe de Governo ouviu cada uma das demandas apresentadas, ordenado que sejam feitos os encaminhamentos pertinentes, reforçando o compromisso de fazer aquilo que for para o bem da população, de lutar contra a corrupção e trabalhar de forma alinhada tanto com o governo federal quanto com os municípios.