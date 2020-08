O Tempo e Temperatura: Norte do país tem tempo com chuva, nesta sexta-feira (14)

A região Norte do país tem previsão de tempo com chuva, nesta sexta-feira (14), no oeste de Rondônia, norte do Pará e do Amazonas, Amapá e em Roraima. Após quase 40 dias de seca, a capital Porto Velho também vê o retorno da chuva. Nas demais áreas da região, o tempo segue quente e seco.



A temperatura mínima é de 18 e a máxima pode passar dos 40 graus, na região. A umidade relativa do ar pode variar entre 12 e 100 por cento.



As informações são do Somar Meteorologia.



Felipe Moura, o tempo e a temperatura.

Fonte: Brasil 61