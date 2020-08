DER repara RO-370 no trecho entre Parecis e Alto Alegre

Os trabalhos de recuperação e manutenção da Rodovia 370, no trecho entre os municípios de Parecis e Alto Alegre dos Parecis, foram iniciados na terça-feira (11), pelo Governo de Rondônia, com atuações desenvolvidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), por meio da equipe da 5ª Residência Regional, em Rolim de Moura. As ações atendem as demandas da comunidade da região sudoeste do Estado, cumprindo a determinação do governador, coronel Marcos Rocha.

Conforme destacado pelo residente Ezequiel Cassol, serão aproximadamente 40 quilômetros da RO-370, neste trecho não pavimentado, que serão recuperados com serviços de limpeza lateral, drenagem, saída de água pluvial, elevação e rebaixamento de greide da pista em pontos específicos, instalação de tubos de aço corrugado, manilhas de concreto, patrolamento (reconformação da plataforma) e encascalhamento. Além da recuperação da ponte de madeira sobre o rio Branco.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, mesmo com a redução das equipes de trabalho, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os trabalhos seguem em ritmo acelerado, seguindo o planejamento para proporcionar uma melhor trafegabilidade à população que depende rotineiramente das rodovias estaduais. “Essa é mais uma importante rodovia de escoamento de grãos, bovinos e diversas outras produções. A determinação do governador, coronel Marcos Rocha, é para que as rodovias sejam recuperadas com planejamento, qualidade e economia. Todas essas ações só são possíveis graças ao empenho dos nossos guerreiros, servidores do DER, que trabalharam diariamente para garantir um serviço de excelência, alcançando o objetivo final: estradas trafegáveis e mais seguras para a população”, finalizou.