Urgente: Técnica de enfermagem do hospital é a quarta vítima de COVID-19 em Alta Floresta

Alta Floresta perde mais uma, a senhora Néia, técnica de enfermagem do Hospital Municipal é a quarta vítima por conta do Coronavírus no município.

O falecimento da senhora Dulcineia Rosa da Silva, auxiliar de serviços gerais, a qual fazia parte do quadro de colaboradores da SESAU/RO, atuando na Lavanderia do Hospital Regional de Cacoal- HRC

O óbito ocorreu nesta quarta-feira dia 12 de agosto de 2020. No Hospital do Amor, onde ela estava internada lutando contra o COVID-19.

Com sentimentos e pesar à família e amigos o Site Floresta Noticias lamenta com a perda desta grande profissional.

Fonte: Florestanoticias.com