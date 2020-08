Rondônia tem 46.061 Casos confirmados e 38.312 recuperados confira a Edição 147 – Boletim diário

Na primeira etapa do “Projeto Previna-se”, criado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), 325 famílias da cidade de Rolim de Moura serão beneficiadas com máscaras de tecido. Ao todo, 1.300 máscaras de tecido chegaram no escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater) no município, nesta terça-feira (11).

O secretário-executivo do Governo de Rondônia, na Regional em Rolim de Moura, Adeilso da Silva esteve presente na entrega das máscaras para as primeiras famílias.

“Cada família recebe quatro máscaras que ajudarão na proteção de seus familiares que estão em situação de vulnerabilidade econômica neste período de pandemia. A secretária das Seas, a primeira-dama Luana Rocha, está de parabéns pela iniciativa em proteger a nossa população do coronavírus. Parabéns a todos os envolvidos na ação que protegerá e salvará muitas vidas”, pontuou.

A distribuição está sob a responsabilidade do escritório local da Emater e para retirar as máscaras cada família precisa apenas apresentar um documento de identificação no momento da retirada. “Estão nos ajudando muito com a distribuição dessas máscaras, principalmente para mim que tenho 61 anos. Prevenir é o melhor remédio e o Governo está nos protegendo dessa terrível doença”, disse a aposentada Maria Francisca dos Santos. O gerente regional da Emater, Alexandre Venturoso, destaca que as máscaras possuem dupla proteção e são laváveis, ou seja, reutilizáveis seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). “A proteção para a população é essencial. A equipe da Emater também distribuirá máscaras para os nossos agricultores familiares”, finalizou.