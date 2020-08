Rolim de Moura ‐ Motociclista causa acidente e foge sem prestar socorro no bairro Planalto

A Prefeitura de Rolim de Moura disponibilizou um número de telefone com WhatsApp para a população ajudar a combater as queimadas e fazer denúncias no município. O número é (69) 98473-3827

Na tarde desta segunda-feira, 10, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em vegetação no Bairro Jequitibá, em Rolim de Moura

As chamas atingiram um terreno com vegetação seca. Neste período de estiagem, muitas pessoas se aproveitam das condições climáticas para realizar queimadas ilegais, causando danos irreparáveis à saúde humana e ao meio ambiente.

Vale lembrar, que promover incêndio é crime, passível de multa. A Prefeitura de Rolim de Moura disponibilizou um número de telefone com WhatsApp para a população ajudar a combater as queimadas e fazer denúncias no município. O número é (69) 98473-3827.

Fonte: Rolim Notícias – Em Geral