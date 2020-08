Prefeito de Costa Marques sofre acidente na BR-429, bateu em uma vaca

No fim da tarde deste sábado (08), o prefeito Vagner Miranda (Mirandão PRB), do município de Costa Marques, foi vítima de um acidente quando passava próximo do km 10. Segundo informou prefeito em vídeo nas redes sociais, uma vaca solta na BR 429, foi o motivo do acidente.

Veja Vídeo com relatos do Prefeito

O prefeito informou que Deus, mais uma vez Deus o livrou de perder a vida, e agradeceu as orações que as pessoas fazem em seu favor. Mirandão lembrou de um outro acidente sofrido em 13 dezembro de 2017, na mesma BR no segundo ano de seu mandato.

“Eu e minha família está nas mãos de Deus, e peço a todos costamarquenses, que vamos continuar fazendo nossa preces e orações a Deus, que nada venha acontecer com nossa família, e a ninguém de nós que moramos neste município”, disse o prefeito.

A camionete que prefeito viajava ficou parcialmente destruída ao bater numa vaca que estava no meio da pista.

Por: JCV