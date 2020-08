Mensagem do governador Marcos Rocha aos pais rondonienses

Entre os feridos estão profissionais que foram ao local para ajudar a combater o incêndio, um deles, inclusive, em estado grave.

Uma grande explosão em um posto de combustíveis assustou hoje a cidade russa de Volgogrado, mais conhecida por ser a antiga Stalingrado.

Segundo as agências de notícias russas, o incidente deixou pelo menos 13 pessoas feridas. De acordo com a imprensa local, a explosão aconteceu em um dos tanques de combustíveis do posto e se deu porque já ocorria um incêndio no local.

Entre os feridos estão profissionais que foram ao local para ajudar a combater o incêndio, um deles, inclusive, em estado grave.

