Ex-diretor financeiro da ALE-RO é preso após anos foragido

O incêndio destruiu toda a vegetação, na área que fica dentro do cemitério destruindo-o totalmente.

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste sábado (08) para controlar as chamas. Na área por onde o fogo passou, restaram apenas cinzas e troncos de árvores totalmente queimados.

Segundo os moradores da região, o fogo começou por volta das 13h, por causa do vento e da vegetação bem seca se alastrou com facilidade, atingindo vegetação de propriedades vizinhas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Com apoio do caminhão pipa da prefeitura, as chamas foram contidas e evitou destruição de outras propriedades.

Um alerta das autoridades, que em época de seca esses caminhões fiquem sempre prontos para incidentes dessa natureza.

