Adolescente morre afogado em represa na zona rural de Migrantinópolis- Vídeo

A Polícia Militar registrou, na manhã desta terça-feira (4), a morte de Manoel Messias da Silva, 44 anos, que foi encontrado dentro de um igarapé e sua motocicleta caída sobre uma ponte. A fatalidade aconteceu em um trecho entre as linhas 202 e 203, conhecido como travessão dos Camata, na zona rural do município de Vale do Paraíso.

Segundo consta no boletim policial, uma pessoa realizou uma ligação anônima, tendo informado aos policiais que havia uma motocicleta caída sobre uma ponte no travessão da linha 202 para a linha 203 e que também foi visto um homem dentro do rio aparentando estar morto.

Ao chegarem ao local, os militares constataram a veracidade da denúncia. Segundo os policiais, a vítima possivelmente seguia pelo travessão dos Camata, no sentido linha 202 para linha 203, quando perdeu o controle de sua motocicleta, uma Honda 125, vindo a sofrer uma queda, caindo dentro do igarapé e se afogando.

Os PMs isolaram o local e acionaram a pericia da Politec de Ji-Paraná que, após realizar os trabalhos de praxe, liberou o corpo para a funerária de plantão. O perito observou que a vítima apresentava sangramento na face. Segundo o mesmo, possivelmente Manoel tenha sofrido algum mal súbito e, na queda, teria batido a cabeça em alguma parte da ponte.

Relatos de populares que se encontravam no local dão conta de que Manoel era pioneiro na região e uma pessoa trabalhadora e honesta. Por não haver meios de remoção (caminhão-guincho), a motocicleta ficou sob os cuidados de um irmão da vítima.

Fonte: Gazeta Central