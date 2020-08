Mais 10 quilômetros de pavimentação da RO-383 são recuperados entre Cacoal e Nova Estrela

As ações foram promovidas pelo Programa Respeito Dá o Tom

No último dia 25 de julho foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra. Buscando valorizar e trazer a reflexão o papel da mulher negra na sociedade, as concessionárias da Aegea em Rondônia preparam uma agenda especial, com debates, encontros on-line e lives. A temática foi trabalhada durante todo o mês de julho e abordou temas voltados ao mercado de trabalho, com ênfase em oportunidades de capacitação, empoderamento, igualdade salarial e família.

A agenda contou com a participação de várias convidadas que legislam com muita propriedade sobre o assunto e a participação on-line dos colaboradores das unidades que o grupo atende em Rondônia foi primordial para dar vida e novos entendimentos a este tema.

Sandra Regina Nunes dos Santos, moradora de Porto Velho, coordenadora de projetos na empresa Arcadis, mestre, escritora, trouxe em sua palestra o mapeamento histórico do povo negro no país, apresentando os avanços e retrocessos no mercado de trabalho, onde a mulher negra por muitos anos esteve impossibilitada de completar os estudos e até mesmo cursar uma faculdade, reflexo de uma desigualdade que vemos de modo bem presente hoje.

“A iniciativa da empresa Aegea em Rondônia é maravilhosa, por muito tempo temas como este estiveram guardados a sete chaves, agora por meio de programas institucionais, neste caso o Programa Respeito Dá o Tom, estamos debatendo como podemos entender e mudar a desigualdade da mulher negra no mercado de trabalho atual. Refletindo sobre coisas simples: o que eu posso fazer para ajudar? E o que as mulheres negras estão enfrentando e como estão vencendo?”, ainda segundo Regina Nunes.

“É o primeiro passo de uma longa caminhada, o ideal seria se outras empresas e instituições promovessem ações sobre a igualdade e diversidade racial, assim os avanços seriam mais rápidos. É tempo de repensar sobre as políticas públicas e dar voz e principalmente oportunidades de trabalhos para que a mulher negra seja guerreira e valente em todo e qualquer cenário”, finalizou.

Outra convidada que destilou graça, simpatia no mês da mulher negra em sua live foi atriz Cyda Baú. Que durante o encontro compartilhou os desafios de ser negra na conquista de seu espaço, inserção no mercado de trabalho e crescimento profissional.

Maria Aparecida da Silva Santiago, mais conhecida como Cyda Baú, nasceu no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, região do quilombo é bisneta de escravizados, começou muito cedo a trabalhar como empregada doméstica, enfrentou por várias vezes o racismo e hoje faz questão de contar nos palcos as histórias de outras mulheres negras que a inspiram.

“Este sorriso no rosto que não quer sair é de gratidão, por estar aqui com vocês, mulheres, minhas Marias e alguns Joãos. Minha esperança é que a cada dia mais mulheres negras sejam empoderadas e saiam a luta, conquistando seu espaço e mostrando o que tem de melhor. Livres de todo preconceito e estigmas, vivo aguardando um Brasil cada vez mais digno, que não olha para a cor da pele, mas sim cria oportunidades”.

“Contagiante é a palavra que define Cyda Baú, uma luz, um carisma que só ela tem. Mulher simples, forte, poderosa, pessoa que ensina com o olhar, fala por meio de sorrisos e sem dizer uma palavra está sussurrando, não desista”, contou Tamara Fideles, coordenadora regional da Águas de Ariquemes e Águas de Buritis que mediou a live.

“Este mês tivemos tantos ensinamentos, ouvimos tantas mulheres, histórias fascinantes. É uma satisfação participar e promover ações que têm e sua missão falar sobre equidade racial, conseguimos entender como é importante debater temas que muitas vezes passam despercebidos em nosso dia-dia. Tenho certeza que cada colaborador cresceu como profissional e ser humano”, contou Vanessa Andrade, responsável pelo departamento de recursos humanos da Aegea em Rondônia.

Respeito Dá o Tom – É o programa de igualdade e diversidade racial do grupo Aegea Saneamento lançado oficialmente 2017, presente em 57 municípios do país. Em Rondônia ele atua nas concessionárias de água e esgoto, Águas de Ariquemes, Águas de Buritis, Águas de Pimenta Bueno e Águas de Rolim de Moura. Com o objetivo de promover a equidade, seja nas oportunidades de acesso à empresa e de crescimento profissional dos colaboradores. Da mesma forma, pretende melhorar e ampliar as informações, trazendo mudança a desigualdade racial no país, começando no ambiente de trabalho, em atividades quotidianas e projetos que estejam livres de racismo, preconceitos, discriminações, atitudes que comprometem a postura de respeito, tolerância.

