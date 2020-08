Homem é encontrado morto dentro de igarapé no interior de Rondônia

Uma batida de frente entre um ônibus de viagem da empresa Verde Transportes e uma carreta Bitrem terminou com 3 pessoas mortas e 15 feridas durante a tarde desse domingo (02) na BR-158, altura do distrito de Casa das Tábuas, município de Santa Maria das Barreiras, interior do Pará.

O coletivo tinha saído do município de Vila Rica (1.259 km da Capital) às 9h e tinha como destino final a cidade de Marabá, interior do Pará (481 km de Santa Maria das Barreiras).

O serviço de resgate do município atendeu a ocorrência, prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminadasa uma unidade de saúde.

Policiais Militares (PM) isolaram o local para que a equipe médica pudesse trabalhar, comunicaram o fato à Polícia Civil e ao serviço de Perícia estadual, para que tomassem as providências cabíveis.

De acordo com a ocorrência, o ônibus seguia pela rodovia quando precisou fazer um desvio, já que a ponte que corta a BR-158 está interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O desvio indicado pelo órgão seria via Barreira de Campo, Santa Maria das Barreiras indo para o município de Redenção, no entanto, durante as manobras do desvio o coletivo acabou batendo violentamente de frente contra o Bitrem. Os veículos ficaram destruídos.

Os motoristas dos dois veículos morreram na hora e um passageiro do ônibus que ficou gravemente ferido e também morreu no local.

