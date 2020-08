Garota expande e transforma sítio da família, na cidade de Cabixi, em exemplo na engorda de bois

Ela concluiu os estudos do segundo grau e decidiu que era o momento de ajudar sua mãe e seu pai a tocar os negócios de família, o Sítio Miranda, no município de Cabixi. A propriedade, que era voltada à produção de suínos, passou por diversificação das atividades e até expansão de fronteiras, depois que a administração passou a ser feita em conjunto entre a jovem produtora Vanessa Miranda e seus pais.

A história foi destaque do quadro Giro pelo Brasil. “É uma jovem diferenciada. Quando terminou o segundo grau, resolveu ajudar o pai e a mãe no negócio da família no sítio. Eles tocavam uma granja de porco e aí caíram para dentro do negócio (pecuária de corte). Ela resolveu mexer com gado também e hoje engorda em torno de 200 cabeças em um confinamento fechado, mais um pouco no no semiconfinamento. Já andou comprando mais propriedades por lá. É uma jovem que só está crescendo”, reconheceu o originador da Friboi para a unidade de Vilhena, Wagner Alencar.

Desde que Vanessa passou a integrar a administração do sítio, outras duas propriedades já foram adquiridas para os negócios da família, um fruto do esforço da jovem que, se preciso, coloca a mão na massa e ajuda em tarefas como soldagem das gaiolas dos suínos, conforme já presenciou o originador em visita recentemente realizada. Ainda de acordo com relato de Alencar, as boiadas engordadas no confinamento apresentam bom padrão, sendo jovens e com o acabamento de gordura adequado.

Fonte: Reprodução