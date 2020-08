Rolim de Moura completa 37 anos em pleno desenvolvimento

Leia esse artigo e aprenda a ver os sintomas de que tem algo errado

A infidelidade é um dos maiores destruidores de casamento. E muitas vezes, até o casamento mais forte não consegue sobreviver a um caso.

Nos casos de relacionamentos mais antigos, não é incomum a mulher descobrir que o seu marido se tornou Ashley Madison de uma ou mais meninas mais novas. Um verdadeiro golpe na autoestima delas.

AVISO! algumas dessas informações podem ser perturbadoras, não importa em que situação você esteja. Aqui estão alguns fatos que você deve saber se se perguntar: “Minha esposa está tendo um caso?”

FATO Nº 1 Seu parceiro pode estar mostrando quase todos esses sinais e ainda não estar traindo você. Leve essas informações com um pouco de sal, porque você nunca pode ter 100% de certeza até que seu parceiro o admita … ou se você o pegar em flagrante. No entanto, os sinais sobre os quais estou prestes a falar são definitivamente um indicador de algo errado em seu casamento, por isso é importante manter isso em mente no futuro.

FATO Nº 2 Seu parceiro pode estar exibindo quase NENHUM desses resultados e AINDA está tendo um caso com você. De fato, estima-se que a grande maioria dos casos não seja detectada. Sei que você está em um casamento feliz, pode ser um fato difícil de engolir, mas fatos são fatos. Infelizmente, algumas pessoas podem ser mentirosas tão incríveis que seus parceiros nunca descobrem.

FATO Nº 3 Os casos também podem acontecer em bons casamentos. Só porque um caso ocorre, não significa que a pessoa que cometeu o ato é má ou uma “pessoa horrível”. É possível salvar um casamento, mesmo depois de algo tão assustador quanto um caso. Lembre-se de que, por mais difícil que seja para você em seu casamento, você deve manter uma perspectiva forte, confiante e positiva se tiver alguma chance de salvá-lo.

Os 6 principais sinais de que seu parceiro está tendo um caso

Esses sinais provaram repetidamente que são os maiores indicadores de que seu parceiro está tendo um caso.

1. Seu parceiro se agrava facilmente

Se o seu parceiro está constantemente brigando com você sobre coisas aparentemente mundanas, pode ser um sinal de que algo está se formando no fundo.

Se você está se perguntando “minha esposa está tendo um caso?” você deve saber que a insatisfação e a irritabilidade são um indicador muito comum.

Portanto, se seu parceiro está fazendo com que você sinta que não pode fazer nada certo, ou apenas parece que não pode fazer nada para deixar seu parceiro mais calmo e mais tolerante, pode ser um sinal de que sua mente está vagando ultimamente.

Se isso estiver acontecendo com você, é importante NÃO retroceder ao seu parceiro.

Por enquanto, mantenha a cabeça fria e encontre o momento certo para perguntar com calma ao seu parceiro por que ele está agindo dessa maneira. Minimizar o conflito é a maneira real de obter discussões com seu parceiro.

2. Seu parceiro está ficando emocionalmente distante de você

Se seu parceiro estiver agindo um pouco mais quieto, mais retraído ou até deprimido e triste, pode ser um sinal de que algo está acontecendo que ele ou ela não está lhe dizendo.

Pise com cuidado quando estiver com um parceiro emocionalmente distanciado …

Se algo realmente está incomodando ele ou ela, você pode realmente dar uma dica com as palavras erradas. Em vez de bisbilhotar, aproxime-se do seu parceiro a partir de uma posição de apoio. diga algo como …

“Sei que algo está errado e quero muito ajudar. Se você não quer falar sobre isso agora, entendo. ”

Comece a partir daí e veja para onde vai. É preciso contenção e paciência para salvar seu casamento.

3. Seu parceiro trabalha mais horas

Se seu parceiro estiver trabalhando além do horário normal de trabalho, isso pode ser um sinal de que há alguma infidelidade que pode estar acontecendo. Se ele voltar para casa tarde e / ou fazer algumas viagens de trabalho estranhas, isso pode ser um grande indicador de infidelidade.

4. Seu parceiro quer mais “espaço”

Se seu parceiro estiver solicitando estranhamente mais espaço ou “espaço para respirar”, pode ter certeza de que algo está acontecendo … especialmente se as coisas nem sempre foram assim.

Se o seu parceiro está pedindo mais espaço, entregue-o e continue monitorando como eles estão agindo.

Mais cedo ou mais tarde, você poderá apresentar esse problema ao seu parceiro e tentar entender o comportamento peculiar dele.

Se você sente que seu casamento está estressado ou se seu parceiro está se afastando lentamente de você… clique aqui e assista à apresentação em vídeo gratuita. Eu passo por cima de três ingredientes que todo casamento precisa para ter sucesso.

5. De repente, seu parceiro está prestando muita atenção à aparência deles

Isso é um sinal de que ele ou ela está tentando impressionar outra pessoa. E se eles estão tentando chamar a atenção de outra pessoa, você deve perguntar: “minha esposa está tendo um caso?”

Por exemplo, se eles estão comprando roupas novas, indo à academia, certificando-se de que seus cabelos estejam lisos antes de sair, pode ser um sinal de que estão vendo alguém que querem impressionar.

Isso é especialmente suspeito se o desejo de ter uma boa aparência surgir subitamente. Portanto, esteja atento!

6. De repente, seu parceiro é um defensor de sua privacidade.

Deve ser bem óbvio, mas vale a pena notar. Se seu parceiro está subitamente com medo de você bisbilhotar a vida deles, então isso é uma enorme bandeira vermelha.

É importante que ambos os parceiros mantenham algum nível de privacidade em um casamento; no entanto, se você sentir que seu parceiro está levando isso muito longe, pode ter certeza de que eles estão escondendo algo.

Aqui está o meu teste favorito … da próxima vez que você e seu parceiro estiverem juntos, pegue o telefone deles e diga que precisa procurar algo no Google. Se eles começarem a surtar, você sabe que algo está acontecendo. O mesmo vale para o computador deles.

Qualquer tipo de comportamento suspeito envolvendo seus dispositivos eletrônicos é uma grande pista.

Obviamente, essa não é uma lista exaustiva de sinais de que seu ex pode estar traindo você. Se você sente que seu parceiro pode estar traindo você, encorajo você a se inscrever no meu programa de treinamento pessoal. Juntos, podemos descobrir o que seu parceiro realmente está tramando … e posso recorrer a alguns métodos testados e comprovados para fazer você revitalizar seu relacionamento e salvar seu casamento.

Fonte: Luana RK