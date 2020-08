Alta Floresta sobe mais 8 casos de covid-19 neste quarta-feira, confira o boletim

O bombeiro Militar, Capitão José Joaquim da Silva, ex comandante do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena, recebeu alta hospitalar no último sábado, 01, após 10 dias de intubação na UTI do Hospital Central, em Porto Velho.

O capitão que lutava contra a Covid-19, foi a Porto Velho visitar alguns parentes, quando se contaminou com o novo Coronavírus e passou vários dias internado, com quadro de saúde grave, mas estável.

Como nenhum órgão do capitão, além dos pulmões foi afetado, após dias de luta e de correntes de orações de familiares e amigos, José Joaquim pode contabilizar mais uma vitória, junto às muitas que já conquistou na vida.

Fonte: Folha do Sul