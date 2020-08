PF deflagrou, Operação Macchiato em Rolim de Moura e Alta Floresta

Na tarde desta segunda-feira, dia 03, uma ação rápida entre os Policiais Penais que estavam de plantão no regime Fechado do Presídio Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná, resultou na apreensão de mais uma grande quantidade de drogas e celulares que iriam parar nas mãos dos apenados do Pavilhão B.

De acordo com a Polícia, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta se aproximaram do muro, que fica ao lado da estrada, e o passageiro arremessou uma sacola em direção ao pátio do Pavilhão B. Os Policiais Penais flagraram a ação criminosa e conseguiram interceptar a sacola, ainda na grade de contenção.

Durante o acompanhamento tático aos suspeitos, uma viatura da Polícia Penal acabou capotando em uma curva, causando apenas ferimentos leves nos policiais. Em menos de 15 dias, esta foi a 5ª vez que criminosos tentam lançar drogas para dentro do Presídio.