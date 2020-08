Governo inaugura leitos de UTI no segundo Hospital de Campanha de enfrentamento a Covid-19

Estado número 1 no ranking nacional e internacional em transparência de dados e gastos na saúde pública no combate à Covid-19, Rondônia avança para oferecer à população mais condições de recuperação dessa doença na rede estadual hospitalar com a ampliação de leitos. Na manhã da quarta-feira (4), o governador coronel Marcos Rocha anunciou a ativação de dez leitos no segundo Hospital de Campanha, localizado na zona Leste de Porto Velho.

Rondônia tem experimentado algo especial no enfrentamento à pandemia, apesar do desafio de vencer uma doença nova, a seriedade com que o governo tem conduzida a luta pelas vidas tem despertados nos empresários, e na própria população, o interesse em somar esforços. E foi com a união deles que foi preparado o Hospital de Campanha – Unidade zona Leste (antigo Centro de Reabilitação de Rondônia -Cero).

O hospital passou por reformas na estrutura física com recursos provenientes de doações de empresários, recebeu 25 ventiladores mecânicos de alta performance do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Tribunal Regional do Trabalho 14ª região (TRT), a própria população do entorno também doou os suportes para os respiradores, e outros equipamentos de tecnologia de ponta foram comprados pelo governo do Estado.

‘‘Tudo que conseguimos fazer primeiro é porque Deus está nos abençoando, e segundo por essa união. Tenho visto isso em todos os lugares que passo no Estado, inclusive aqui na Capital. As pessoas acreditando que as coisas vão dar certo. Eu acredito que nós vamos vencer a pandemia e é em conjunto, a exemplo dessa unidade que foi construída com a união de esforços’’, afirma o governador ao agradecer cada um dos que colaboraram.

”Ficamos felizes com esse ambiente porque mostra que a união faz a força, são empresários doando recurso, são os profissionais de saúde doando suas vidas para que a população seja atendida”, reforça secretário adjunto de Estado da Saúde (Sesau), Nélio de Souza.

Com investimento de R$ 2,5 milhões, o hospital tem capacidade para 53 leitos, sendo 30 de UTI já prontos e 23 clínicos, mas o funcionamento pleno da unidade depende de que mais profissionais de saúde se coloquem à disposição. A Sesau já realizou mais de 20 chamamentos. Para este segundo Hospital de Campanha foram contratados 150 profissionais, mas a necessidade é de um total de 350.

”Nós precisamos que os médicos façam adesão aos chamamentos para que possamos inaugurar os outros leitos”, apela o governador, pedindo que a população mantenha os cuidados para evitar o contágio.

O governador também destacou a quantidade de vidas que já foram salvas nas unidades de saúde. Rondônia já possui 32.157 recuperados, e apenas 6.971 casos ativos. ”A gente vê a alegria das pessoas que venceram a Covid-19 e de seus familiares”.

Marcos Rocha ainda reforçou que tem feito de tudo para proteger as vidas e os recursos de cada contribuinte com a responsabilidade que vem tratando o dinheiro público.

”A forma correta de usar o dinheiro público, usando o princípio da economicidade, e através de parcerias, é o que tem feito Rondônia avançar no combate ao coronavírus, e permitiu abrir esse hospital”, pontuou o diretor do hospital, Richael Costa.

O empresário Chico Holanda, representante do Grupo Pensar Rondônia, também elogiou a forma transparente e eficiente com que o governo tem aplicado recursos no enfrentamento da pandemia. O governador ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho feito pelo secretário Fernando Máximo que se recupera da Covid-19. ” Um homem valente, que tem buscado todos os meios necessários para vencer essa crise. Estamos fazendo uma revolução do bem na saúde, dando dignidade aos profissionais de saúde e a toda a população”, considera o governador. O Hospital de Campanha – Unidade zona Leste fica na rua Petrolina, 9660, no bairro Mariana.