A Funerária Bom pastor comunica o falecimento de Aguinaldo Brasil de Oliveira

É com pesar que a Funerária Alta Floresta comunicamos o falecimento em Cacoal no dia 03 de Agosto de 2020 do Sr Alírio Alves da Cruz. Seu sepultamento foi hoje no cemitério de Alta Floresta. Devido as restrições para o velório em relação ao COVID19, para evitar aglomerações, o velório não teve público. Desde já a família agradece a oração e a compreensão de todos.

Fonte: Florestanoticias.com